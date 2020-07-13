تواصل امتحانات "الفرق النهائية" بـجامعات القاهرة الكبرى

تواصلت أمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بعدد من كليات جامعات القاهرة الكبرى "القاهرة وعين شمس وحلوان"، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا ضمن خطة شاملة لتقليل الكثافة الطلابية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تتواصل في الكليات منذ بدايتها أمس، ولم يتم رصد معوقات أو مشكلات نتيجة الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الجامعة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الامتحانات وتنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكّلة بكل كلية، والتعامل مع أي مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بجانب لجان ممتحنين لفحص الشكاوى الواردة في كل مادة لقياس مدى ملاءمة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ومستوى الطلاب.

وأكد "الخشت" أن الامتحانات تتم بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية لملاءمة بعض التخصصات العلمية، والتصحيح سيتم إلكترونيًا عقب الانتهاء من امتحان كل مادة.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة، إنه جرى تخصيص من ٣ إلى ٤ فترات للجان الامتحان لتفادي تكدس الطلاب، مع إجراء تعقيم شامل للقاعات والممرات وكافة مداخل ومخارج مرور الطلاب.

"نجم": لا توجد شكاوى

وأضاف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، انتظام الامتحانات بكليات الحاسبات والآداب والتربية والعلوم والصيدلة والحقوق داخل كليات الحرم الجامعي بعين حلوان، مؤكدًا أن الهدوء والاستقرار كان سمة الامتحانات ولا توجد شكاوى من الطلاب.

وفي جامعة عين شمس، انتظمت الامتحانات بكليات التمريض والتجارة والآداب والزراعة، وأكد الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالتعاون والتنسيق مع مستشفيات الجامعة والإدارة العامة للشئون الطبية، مشيرًا إلى نجاح منظومة التعليم الإلكتروني في تعويض فترة توقف المحاضرات.