لطفي لبيب عن اعتزاله: "هتراجع ولو جالي تمثيل همثل"

قال الفنان لطفي لبيب، إن حالته الصحية الحالية لا تسمح له بالعمل الفني، فأدواته الفنية لن يستخدمها كاملة، "أنا لا أمتلك الآن أدوات الممثل الكامل، اللي هيبعت لي أعمال فنية في الظروف دي عارف حالتي، أنا واضح، بس الحمد لله ربنا كرمني وأنا كويس وزي الفل، وأنا مش محتاج الشغل، أنا بس محتاج المود بتاع الشغل، والاستوديوهات والإضاءة، والكواليس الخاصة بالتمثيل، ده بهجة بالنسبة لي رغم مشقة العمل".

وأضاف "لبيب"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الممثل لا بد أن يكون ذات مرونة عصبية وعضلية ويكون جسمه رياضي، فمهنة التمثيل ليست سهلة بل متعبة للغاية، "دي تاني مهنة متعبة بعد عمال المناجم، أنا لا أكتم سرًا، أنا بعاني من جلطة في المخ معطلة الجنب الشمال إيدي ورجلي، أنا مش في كامل رونقي، بس اعتزل لا، هتراجع ومنين ما يجيلي تمثيل همثل".

وأوضح أنه قبل الموافقة على أي عمل سيضع بعض الشروط الصحية، "أنا مش عاوز أقلل من تاريخي، مش عاوز أعمالي اللي الناس مبسوطة بيها تقل أو تتقزم، عاوز لما أطلع على الشاشة أعمل الشغل الصح، بس حالتي الصحية لا تسمح بذلك".