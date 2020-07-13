تعرف على الفرق بين نظام الممارسة والعداد الكودي للكهرباء

أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إلغاء العمل بنظام الممارسة المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبدال نظام تركيب العدادات الكودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي جرى توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها

تستعرض "الوطن" الفرق بين نظام الممارسة والعداد الكودي..

نظام الممارسات

عندما يقوم شخص بتوصيل تيار كهربائي بشكل مخالف، ويتم تحرير محضر ضد المبنى، يتم توقيع غرامة شهرية تتراوح بين 400 و800 جنيه؛ أي ما يعادل استهلاك 650 كيلووات/ ساعة، وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

العدادات الكودية

عبارة عن عداد موقت يتم تركيبه بالمباني المختالفة، ويتم المحاسبة حسب الاستهلاك، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلًا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدي إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات.

خطوات تقديم طلب لتركيب عداد كودي

يتم الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنـــــــــا.

يتطلب الاستفادة من الخدمات في الصفحة، تسجيل البيانات مثل رقم الهاتف، الاسم الأول، والثاني، البريد الالكتروني، تحديد كلمة السر، الرقم القومي.

الضغط على خدمة تركيب عداد كودي، وهي خدمة مفعلة، والضغط على الخدمة، واستيفاء البيانات الآتية:

الاسم الرباعي، عنوان تركيب العداد به مع ذكر علامة مميزة، اختيار المحافظة، المنطقة، رقم الهاتف، رقم العقار.

اختيار نوع الوحدة، سواء سكني أو تجاري أو إداري أو خدمات.

سيتطلب الأمر إرسال صور للعقار من الخارج.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

ثم الضغط على إرسال الطلب.

إذا كانت البيانات صحيحة، سيظهر رقم الطلب، احتفظ به للاستعلام عن موقف الطلب فيما بعد.

أما إذا كانت البيانات غير واضحة أو بها خطأ سيطلب منك إعادة إدخالها مرة أخرى.

كما تضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.