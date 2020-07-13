عين شمس تعلن نتائج امتحانات الفرق النهائية خلال 10 أيام من انتهائها

قال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أن 49.500 طالب بالسنوات النهائية مرحلتي البكالوريوس والليسانس، يؤدون امتحانات السنوات النهائية بالجامعة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً اختباراتهم تباعاً حتى تنتظم جميعاً 20 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن 22 أغسطس المقبل، أقصى موعد لانتهائها بمختلف الكليات ماعدا كلية الطب.

وبشأن نتائج امتحانات الكليات، أوضح أن هناك توجيهات بتصحيح أوراق الإجابات أولا بأول بعد انتهاء فترة حفظها بـ 48 ساعة في صناديق زجاجية منعاً لانتقال العدوى من خلال الورق، لافتاً إلى أن ظهور النتائج سيكون تباعاً بعد انتهاء الامتحانات بكل كلية في موعد أقصاه 10 أيام.

وأضاف "سعود"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى كورونا فيروس " كوفيد 19"، للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس و العاملين أثناء فترة الامتحانات، من حيث التعقيم الكامل لمنشاءات الجامعة، بالإضافة إلي توزيع الكمامات والاستعداد الطبي الكامل للتعامل مع أي طؤاري قد تحدث لقدر الله، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى بشأن الامتحانات حتى الآن .

وتابع نائب رئيس جامعة شمس، أن هناك متابعة مستمرة يومياً من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي للامتحانات بمختلف الجامعات، بالإضافة إلى متابعة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة لأعمال الامتحانات بكليات الجامعة، مؤكداً أن هناك توجيهات من قبل مجلس الجامعة لتذليل كافة المعوقات أثناء أدائها.