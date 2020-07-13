تعميم منشور على المصالح الحكومية بقنا لمنع تداول "معالي الباشا"

وزعت محافظة قنا منشورًا دوريًا، على الوحدات المحلية بالمحافظة، ينص على منع تداول ألقاب "معالي الباشا ومعالي الوزير"، مع المسئولين داخل الديوان العام أو الوحدات المحلية بقنا.

وشدد المنشور الذي يحمل رقم 431، على أن تداول هذه الألقاب مع المسئولين سوف يعرض قائلها للمساءلة القانونية، داعيًا للإلتزام بالمسمى الوظيفي الحقيقي لكل مسئول.

وجاء نص المنشور المرسل إلى كافة الإدارات الحكومية، "تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بمناداة المسؤولين بلقب معالي الوزير معالي الباشا...الخ".

وتابع "وعليه يتم التنبيه المشدد على كافة العاملين والمسؤولين بجميع الجهات بحظر مناداة أي مسؤول إلا بصفته وفي حال المخالفة يتحمل المخالف المسؤولية.. مرسل للعلم وتنفيذ ما جاء به".

وتفاعل عدد كبير من المواطنين مع المنشور الذي جرى تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين قطاع كبير يرحب بالقرار، و آخرين يرون أن القرار لن يصل إلى حيز التنفيذ.