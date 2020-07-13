ضبط مصنع بداخله 50000 كمامة غير صالحة

إستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها ، لاسيما الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فقد تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (مصنع لتصنيع الكمامات "غير مطابقة للمواصفات الصحية وبدون ترخيص) والمملوك لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا.. وعثر بداخل المصنع على الآتى :-

10 ماكينات التصنيع.

36200 كمامة تحت التصنيع.

13800 كماماة منتج نهائى.

2500 عبوة فارغة للتعبئة.

1750 ملصق.

كمية من مستلزمات الإنتاج"أقمشة، أستيك، دعامات".

بإجمالى كمامات (50000) منتج نهائى وتحت التصنيع.

وقد ورد تقرير الجهات المعنية بأن الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وغير صالحة للإستخدام الآدمى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.