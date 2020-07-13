ضبط كيماويات ومستلزمات منتهية الصلاحية بمعمل تحاليل بالشرقية

نفذت مديرية الصحة بالشرقية بالإشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي والتنسيق مع إدارة العلاج الحر، حملة تفتيشية على عدد من معامل التحاليل الطبية بمدينة فاقوس، أسفرت عن ضبط كيماويات ومستلزمات معامل منتهية الصلاحية بمعمل تحاليل طبية بالمدينة.

وقالت الدكتورة فاطمة حبيب مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية، إن الحملة ضبطت 86 عبوة لكيماويات ومستلزمات معامل منتهية الصلاحية، وجرى تحريزها وتحرير المحضر اللازم.

وأضافت أنه جرى تشكيل عدة لجان من مفتشي الصيدلة، والتي فتشت على عدد من الصيدليات بمدن ومراكز الزقازيق والعاشر من رمضان وديرب نجم، وجرى ضبط أدوية مخالفة بواقع 1989 (قرص/ عبوة / وحدة / زجاجة).

وتنوعت المضبوطات المخالفة ما بين أدوية جدول أول مخدرات مهربة (ترامادول)، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، ومنشطات مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي والقوات المسلحة محظور بيعها بالصيدليات، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف.

جرى تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.