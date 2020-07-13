18 ألف جنيه إيرادات "الفلوس" أمس

حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، وبطولة الفنان تامر حسني، إيرادات بلغت 18 ألفا و199 جنيها، أمس، متفوقا على فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، الذي حقق 15 ألف و57 جنيها.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، فقد حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، وبطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 2714 جنيها، فيما حقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 830 جنيها.

وحصد فيلم "الفيل الأزرق 2"، للمخرج مروان حامد، وبطولة الفنان كريم عبدالعزيز، 177 جنيها، بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز، 195 جنيها، أما فيلم "رأس السنة" فقد حقق 788 جنيها.