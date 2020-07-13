تكلفته 50 مليون جنيه.. اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ طريق السماد بالدقهلية

عقد اللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم الاثنين، اجتماع تنسيقي لمتابعة تنفيذ المحور المرورى الشرقي الجديد لمدينة طلخا "طريق السماد" بتكلفة 50 مليون جنيه، والذي يستهدف ربط المدينة بمحور كباري طلخا على النيل.

حضر الاجتماع مسؤولي قطاعات الطرق والهيئة العامة للطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والتليفونات والاتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق ورئيس مركز ومدينة طلخا.

وقال اللواء عبد القادر النوري، إن المحور الجديد يساهم في تخفيف التكدس المرورى داخل محور صلاح سالم والكوبرى المعدني بالمدينة، ويتكلف 50 مليون جنيه وتقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري ويكون طريقا مزدوجا يمتد من شارع كامل ليله بطلخا حتى كوبري شرنقاش بجسر النيل ويربط المنصورة بطلخا وطريق شربين ورافد جمصة.

وأضاف السكرتير العام، في بيان صحفي، أن هذا الاجتماع استهدف العمل التنسيقي والتعاون التام بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة أي معوقات تعترض التنفيذ خاصة فيما يتعلق بخطوط وشبكات المرافق.

وأشار إلى أنه تقرر خلال الاجتماع قيام مركز معلومات شبكات المرافق بالمسح لمسار المحور الجديد لتحديد أعماق ومسارات خطوط وشبكات المرافق المختلفة لتكون في الاعتبار أثناء عمليات التنفيذ، مؤكدا لجميع الحضور مسؤولي قطاعات المرافق الالتزام بالمحضر التنسيقي الذي تم اعتماده في هذا الشأن مسبقا من المحافظ متضمنا مراعاه ومراجعه كل قطاع من القطاعات المرافق الخاصة به بمسار الطريق بالتعاون والتنسيق الكامل مع مركز معلومات شبكات المرافق تجنبا لوقوع أي مشكلات أثناء أو بعد التنفيذ للمشروع.