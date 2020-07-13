نقاش حول دور التكنولوجيا الناشئة بالأعلى للثقافة الخميس المقبل

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة تعقد أونلاين بعنوان: (استشراف وظائف المستقبل ودور التكنولوجيات الناشئة)، والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية برئاسة المهندس زياد بعد التواب مقرر اللجنة، وذلك في تمام الثامنة من مساء الخميس 15 يوليو الحالي.

وتقام الندوة بمشاركة كل من:

النائبة الدكتورة ماريان عازر خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية و عضو اللجنة، والدكتور عمرو عدلي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة و نائب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد خليف استشاري الإبتكار والتحول الرقمي وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و عضو اللجنة، ويدير الندوة المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي.