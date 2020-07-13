هدوء في لجنة تلقي أوراق المرشحين للشيوخ ببنها.. وتقدم 3 مرشحين جدد

شهدت لجنة تلقي طلبات المرشحين لإنتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، هدوءا تامًا اليوم في ثالث أيام الترشيح، حيث تقدم للجنة 3 مرشحين فقط، ليرتفع إجمالي المرشحين منذ فتح الباب الترشح وحتى الآن إلى 25 مرشحًا بينهم 5 سيدات للمنافسة على 6 مقاعد فردية مخصصة للمحافظة.

وتسلمت اللجنة أوراق ترشيح كلا من، محمد عبدالسلام أبو السعود من العبور، بكالوريوس هندسة، رقم 23 وأحمد عبدالله صابر إسماعيل من القناطر، ليسانس آداب، رقم 24 و محمد أحمد على أحمد من الخانكة، ليسانس حقوق، رقم 25.

وشهدت اللجنة التي يرأسها المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد امين عام المحكمة، إجراءات أمنية مشددة، حيث وضعت حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول، وألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتلقت اللجنة على مدار الأيام الماضية طلبات ترشيح 22 مرشحًا بينهم 5 سيدات و6 مرشحين ممثلين لتحالف الأحزاب الوطنية بقيادة مستقبل وطن، بالإضافة إلى المستقلين.