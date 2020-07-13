طقس الغد حار والعظمى بالقاهرة 35

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الثلاثاء، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وشبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة مائية صباحا، وطقس معتدل والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا، كما يلي:

القاهرة 35 24

الإسكندرية 30 24

مطروح 28 22

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 40 28

أسوان 41 29