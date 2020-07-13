رئيس دفاع النواب: القوات المسلحة قادرة على حماية الأمن الوطني

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر وجهت رسائل هامة من خلال تنفيذ المناورة حسم 2020، في مقدمتها أن مصر وقواتها المسلحة قادرة علي حماية أمنها القومي بإمكانيات جيشها القادر على مواجهة جميع التحديات المختلفة وبحسب وقدرات فائقة، لكنه جيش رشيد.

وأشار "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأثنين، أن الرسالة الثانية مفادها أن الأمن القومي الليبي جزء من الأمن القومي المصري لاسيما والعلاقات الممتدة بين كل من البلدين، بل وعلاقات المصاهرة والدم التي تربط الشعبين.

وقال: أن الرسالة الثالثة للعالم أجمع بأن مصر قادرة بفضل الله وقوه قواتها المسلحة وقيادتها السياسية علي مواجهة أي تهديدات قد تؤثر علي أمنها القومي بقواها الشاملة، وأنها تستطيع أن تواجة جميع الأمور بحكمة ورؤية، وبالقوة إذا تطلب الأمر ذلك.