2317 مسافرا غادروا القاهرة اليوم

غادرت مطار القاهرة الدولي في الساعات الأولى من صباح اليوم، 26 رحلة طيران دولية لعدة وجهات مختلفة بالخارج، تقل على متنها 2317 مسافرا من جنسيات مختلفة، بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بالمطار، إنّ صالات السفر في المطار شهدت إقلاع 26 رحلة دولية في طريقها لعدة دول بالخارج، بينها، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، النمسا، اليونان، روسيا، نيجيريا، الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، إثيوبيا، عمان، بيروت، السودان، واليمن، وجرى إنهاء إجراءات سفر الركاب من مختلف مباني المطار.

وأكدت المصادر اتخاذ سلطات المطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.