حظك اليوم الثلاثاء 14-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بحبه لعمله وإخلاصه له، برج الحمل طاقة إيجابيّة رائعة إلى جانب أنّهم مفعمون بالحيويّة والنشاط في جميع المهام التي يقومون بها.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اقتران القمر مع أورانوس في منزلك الثاني يطالبك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك ولا تهمل ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في وضع معاكس ويدفعانك للابتعاد قليلا عن البعض.. حاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.