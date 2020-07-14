لو هتشتري محل.. إجراءات نقل الرخصة من البائع للمشتري

عند شراء محل تجاري جديد لافتتاح مشروع صغير بنشاط ما، يتطلب من المشتري نقل جميع المرافق الخاصة به باسمه، ومن أهم المستندات في تلك الحالة رخصة المحل ومزاولة النشاط.

وتستعرض "الوطن"، الإجراءات والمستندات المطلوبة لنقل رخصة محل تجاري من البائع للمشتري، وفق الموقع الرسمي لوزارة التنمية المحلية:

المستندات المطلوبة لنقل رخصة المحل

- عقد تنازل مصدقا عليه توقيعات طرفية "المتنازل والمتنازل إليه" بأحد مكاتب التوثيق.

- عقد بيع أو إيجار من المالك إلى المشتري موثقا بالشهر العقاري.

- ما يفيد اشتراك المتنازل إليه بالتأمينات الاجتماعية.

- أصل رخصة المحل.

الإجراءات المطلوبة لنقل الرخصة

- ملء النموذج الخاص بنقل رخصة المحل التجاري من شخص لآخر.

- تقديم المستندات الخاصة بالخدمة والتأكد من استيفائها.

- توجيه الطلب مرفق بالمستندات للإدارة المختصة للفحص والمعاينة.

- اعتماد أصل الرخصة من الإدارة المختصة ورئيس الحي بعد التعديل أو إصدار رخصة جديدة.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة.

- استلام المنقول لاسمه الترخيص وتلقي الخدمة.