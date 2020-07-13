توقعات طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 36

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس خلال الثلاثة أيام المقبلة في الفترة من 14 إلى 16 يوليو الحالي، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، حار نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد الثلاثاء.

والأربعاء يسود طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على شمال وجنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وبالنسبة لطقس الخميس يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، شديد الحرارة رطب نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار نهارا معتدل ليلا على شمال الصعيد وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال 72 ساعة كالتالي:

طقس الثلاثاء 14 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 28.

طقس الأربعاء 15 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

طقس الخميس 16 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.