حفيد الشهيد المصري بالمقاومة الجزائرية: ما فعله ليس غريبا على المصريين

قال موسوي محمد، حفيد موسى الدرقاوي المناضل المصري ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر، أحد المجاهدين الذين أفرجت فرنسا جماجمهم مؤخرًا، إن جده أستشهد في سبيل الله، حيث جاهد بالسيف والبندقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "DMC": "هذا فخر عظيم لنا، ومشاركته مع المقاومة الجزائرية ليس بالجديدة على الشعب المصري أو على الشعب الجزائري أو على الأمة العربية، والجزائر ساندت مصر في حرب أكتوبر".

وتابع، أن جده ترك المال والولد لكي يجاهد في سبيل الله ضد الاحتلال الفرنسي.