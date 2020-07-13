مدير مدن الأزهر يتفقد احوال طلاب الفرق النهائية المقيمين

تفقد اللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن بجامعة الأزهر، مقرات توزيع الوجبات الغذائية على الطلاب بمباني: علي بن أبي طالبٍ، وعمر بن عبدالعزيز، والإمارات، واستمع إلى مقترحات الطلاب بشأن مواعيد التوزيع.

وأبدى الدرديري سعادته بالتزام الطُّلاب، وحرصهم على مساعدة الموظفين على تأدية مهامهم، مؤكدًا أن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة اهتمامات الجامعة، وأنه لا مكان لمقصرٍ في حق طالبٍ.

واطمأن الدرديري على وجود الطبيب المقيم، وشدَّدَ على التزامه بالحضور اليومي مدة 24 ساعة؛ لمساعدة الطلاب حال احتياج الاستشارات الطبية.

وقال الدرديري - وفقًا لبيان المركز الإعلامي للجامعة-:إنه اعتبارًا من الغد ستعدَّل مكونات الوجبات الغذائية بناءً على مقترحات الطلاب، ووفقًا لتعليمات فضيلة الدكتور: محمد حسين المحرصاوي (رئيس الجامعة) بتيسير السبل كافة لراحة الطلاب.

وأوضح أسامة توفيق مدير المدن أنه يتم توزيع ما يزيد على خمسة آلاف وجبةٍ لطلاب الفرق النهائية المقيمين في المدن في هذه الأيام بإشرافٍ طبيٍّ وإجراءات احترازيَّة ووقائيَّة؛ لتفادي انتشار فيروس كورونا.