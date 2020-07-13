شذوذ جنسي.. أمن الإسكندرية يكشف لغز جثة حديقة الشلالات

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز داخل حديقة الشلالات وسط المدينة، حيث تبين أن الشذوذ الجنسي وراء ارتكاب الجريمة.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لقسم باب شرقي، بالعثور على جثة شخص مجهول بحديقة الطفل بمنطقة الشلالات.

وانتقل ضباط مباحث قسم باب شرقي إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثة لرجل في العقد الخامس من العمر، يرتدي كامل ملابسه، وبها جروح بالرأس، وعدم وجود أي متعلقات شخصية بحوزته.

وتبين من جهود فريق البحث الجنائي، أن الجثة لشخص مُبلغ بغيابه يدعى "س.ر"، 60 عامًا، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وكان يعمل مديرًا لفندق في المملكة العربية السعودية، وعاد إلى الإسكندرية فى يونيو الماضي.

وبدأت التحريات بتتبع هاتف المجني عليه وكاميرات المراقبة، وتم تحديد هوية المتهم ويدعى "أ.ع.ال"، مقيم بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وجرى استهدافه بمأمورية وأُلقي القبض عليه.

وقال المتهم إنه تعرف على المجني عليه أثناء سيره على كورنيش الإسكندرية، واتفق معه على ممارسة الشذوذ الجنسي نظير مبلغ مالي.

وأكد أنه توجه صحبة المتهم إلى حديقة الشلالات، واختلفا فيما بينهما حول كيفية ممارسة الشذوذ الجنسي، فقام المتهم بضرب المجني عليه بـ"خشبة" عدة مرات على رأسه ما أدى إلى وفاته، وسرق حافظة نقود المجني عليه وبها مبلغ 500 جنيه، والهاتف المحمول، وفر هاربًا.

تحررالمحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وباشرت النيابة العامة التحقيق.