"مكرم" تكشف تفاصيل اتفاقية المركز المصري الألماني لتوفير فرص العمل

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة عقدت اتفاق تنفيذي، وقعته أمس، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، لإنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لافتة إلى أن المركز يأتي ضمن برنامج التنمية من أجل الهجرة، التي تشترك به الحكومة المصرية والألمانية، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضافت "مكرم"، خلال اتصال عبر الفيديوكونفرانس، ببرنامج "مساء DMC"، والمذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن المباحثات حول إنشاء هذا المركز استغرق وقتا طويلا حيث بدأ منذ أغسطس 2017، لافتة إلى أن المركز هدفه "الهجرة الآمنة"، ويمنح فرص عمل المتاحة في السوق الألماني من خلال المساعدة في تقديم كل الأوراق والمستندات والشروط المطلوبة للالتحاق بالوظيفة.

وأوضحت أن المركز سيتم افتتاحه أغسطس المقبل، وسيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص به، وسيتيح كل فرص العمل المتوفرة في ألمانيا، لافتة إلى أن المركز يستهدف شباب المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، كما سيتم تقوية القدرة اللغوية للمتقدم "لازم يعرف اللغة والثقافة الالمانية"، وإعادة إندماج المهاجرين غير الشرعيين بعد عودتهم من الدول الأوروبية عودة طوعية.