"ويز إير العالمية" تدشن خط طيران جديد بين ميلانو والإسكندرية

تدشن شركة ويز إير العالمية للطيران، خط طيران جديد بين ميلانو الايطالية والإسكندرية، يوم 17 سبتمبر المقبل، بهدف إنعاش حركة السياحة بين البلدين.

وقال سيف بهجت المدير التنفيذى لشركة نيو ستار لخدمات الطيران الوكيل المحلى لويز إير، سيتم تنظيم 3 رحلات أسبوعيا بين مطارى ميلانو الإيطالى والإسكندرية، أيام الأثنين والأربعاء والجمعة.

وأضاف، أن تدشين الخط سيساهم فى إنعاش تدفق السياحة الإيطالية الوافدة إلى السوق المحلى، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تدشين خط طيران أخر بين أبوظبى ومطار الإسكندرية مطلع شهر أكتوبر المقبل، 3 بواقع رحلات أسبوعياً يومى الأثنين والأربعاء والجمعة.

وتعد ويز إير العالمية للطيران، من أكبر شركات الطيران منخفض التكاليف على مستوى العالم.