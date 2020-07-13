عضو مفاوضات سد النهضة: الاتحاد الأفريقي لا يريد الفشل في حل الأزمة

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الوطنية لمفاوضات سد النهضة، إن مفاوضات السد، انتهت دون الوصول لاتفاق حول النقاط الفنية أو القانونية، رغم وجود نقاشات كثيرة، وتقديم بدائل من قبل كل دولة، موضحًا أن نتائج المباحثات، سترفع في تقرير من قبل الدول الثلاث للاتحاد الافريقي، كل على حده، وسيتم الدعوة لعقد قمة على مستوى رؤساء الدول الثلاث، برعاية الاتحاد، لاتخاذ ما يرونه مناسبا في هذا الأمر.

وأضاف "الظواهري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة "العربية الحدث"، عن السيناريوهات المقبلة المتوقعة، أن ذلك سيحدد من خلال ما تفرزه خطوات الاتحاد الافريقي القادمة، خاصة أن الاتحاد لا يرغب في أن تكون الصورة أنه فشل في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث لحل هذه القضية.

وتوقع أن يقوم الاتحاد الافريقي، بعرض بعض الحلول رغم أنها غير واضحة حتى الآن، التي سيتم إقرارها في حال التوافق عليها من قبل الدول الثلاث، موضحًا أن اللغط موجود في البداية في المفاهيم حيث أن المفاوضات المصرية والرؤية المنبثقة عنها في المحادثات الاخيرة كانت تشتمل ثلاثة مستويات، الأولى تخص المفاهيم ثم الأرقام وأخيرا الصياغات حول كيفية ملء السد والتشغيل هناك.