عبدالغفار يتابع امتحانات "التخرج" بالجامعات ويشيد بالإجراءات الوقائية

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أمس، جولة تفقدية لمبنى الامتحانات بجامعة عين شمس، الذي طورته الجامعة ليسع طاقة استيعابية أكبر من طلاب الجامعة بمختلف الكليات.

وأشاد الوزير بمستوى التجهيزات والتطوير الذي تحققه الجامعة يوماً بعد يوم، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعات لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد 19".

من جانبه، استعرض الدكتورمحمود المتيني، أوجه التطوير وتزويد كافة القاعات بالتهوية الجيدة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية.

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة اشتبهت في 21 حالة من طلاب السنوات النهائية بمختلف الكليات حتى أمس، قبل انعقاد الامتحانات بها، والدخول إلي الجامعة، من خلال الفحص على البوابات الرئيسية سواء كانت بالحرم الجامعي الرئيسي أو الكليات الفرعية خارج الحرم .

وأضاف "سعود" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم عزل الطلبة مباشرة في مستشفى الطلبة للعزل لعمل الفحص اللازم لهم، لافتا إلى أنه تم عمل التحليل و المسحات اللازمة مشيرا إلى أن 4 طلاب فقط جاءت نتائجهم إيجابية إصابتهم بكورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدا أنه تم اكتشاف الإصابات قبل اختلاطهم بأي طلاب، موضحاً أنه لم تظهر أي أعراض عليهم إلا ارتفاعا بسيطا في درجة الحرارة.

نائب رئيس جامعة عين شمس: الاشتباه في إصابة 21 طالبا حتى الآن بالامتحانات... ونتائج الامتحانات خلال 10 أيام من انتهائها

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة قامت بالتأكد من أنه لايوجد مانع من عزل الطلبة بمنازلهم، وتم صرف جميع الأدوية والعلاجات اللازمة لهم، دون تحميلهم أي نفقات، مشيرا إلى أنه جاري متابعتهم لحظيا من قبل الجامعة.

وتابع، أن 49.500 طالب بالسنوات النهائية مرحلتي البكالوريوس والليسانس، يؤدون امتحانات السنوات النهائية بالجامعة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً اختباراتهم تباعاً حتى تنتظم جميعاً 20 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن 22 أغسطس المقبل، أقصى موعد لانتهائها بمختلف الكليات ماعدا كلية الطب.

وبشأن نتائج امتحانات الكليات، أوضح أن هناك توجيهات بتصحيح أوراق الإجابات أولا بأول بعد انتهاء فترة حفظها بـ 48 ساعة في صناديق زجاجية منعاً لانتقال العدوى من خلال الورق، لافتاً إلى أن ظهور النتائج سيكون تباعاً بعد انتهاء الامتحانات بكل كلية في موعد أقصاه 10 أيام.

وأضاف "سعود"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى كورونا فيروس " كوفيد 19"، للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس و العاملين أثناء فترة الامتحانات، من حيث التعقيم الكامل لمنشاءات الجامعة، بالإضافة إلي توزيع الكمامات والاستعداد الطبي الكامل للتعامل مع أي طؤاري قد تحدث لقدر الله، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى بشأن الامتحانات حتى الآن.