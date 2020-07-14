عايدة ماضي رئيسا لمدينة مطوبس وهيكل لـ"سيدي سالم" بكفر الشيخ  

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا حمل رقم 577 لسنة 2020، بتكليف المهندسة عايدة عطية ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم للعمل رئيسا لمركز ومدينة مطوبس، خلفاً لاستفتاح ابراهيم، الذي بلغ السن القانونية.

وشمل قرار المحافظ، تكليف شريف أحمد هيكل، نائب رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، للعمل رئيسا للمركز والمدينة، خلفاً لـ"ماضي"، بشكل مؤقت لحين شغل الوظيفة طبقا للقانون.

كما شمل القرار، تكليف مسعد عصمت عبد الله، رئيس الوحدة المحلية لقرية سد خميس، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة سيدي سالم لشؤون النظافة والتنسيق الحضاري.

جدير بالذكر، أن "ماضي" أُطلق عليها المرأة الحديدية بكفر اشليخ، كونها كانت أول سيدة تتولي منصب ريس مدينة، وأثبتت جدارتها خلال رتأسها لمركزي الحامول وسيدي سالم، وكانت ضمن المرشحين لتولي منصب سكرتير عام مساعد في إحدى المحافظات.