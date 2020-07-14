باربرا سترايساند تنعى كيلي بريستون بكلمات مؤثرة: كانت صديقة رائعة

خيّم الحزن على هوليوود برحيل الممثل الأمريكية كيلي بريستون، أمس، عن عمر ناهز 57 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، وبكلمات مؤثرة نعى عدد من النجوم، الفنانة الراحلة.

وكتبت المغنية والممثلة الحاصلة على جائزتي أوسكار، باربرا سترايساند، عن الراحلة كيلي بريستون، عبر فيس بوك: "كانت كيلي بريستون صديقة رائعة، واحدة من أجمل الناس في حياتنا، وكانت مثال للأم والزوجة العظيمة، قلوبنا إلى الأبد مع جون وإيلا وبن. جيم وأنا حزينان".

وكانت كيلي بريستون زوجة الممثل الذي ترشح لجائزتي أوسكار جون ترافولتا، وكتب عقب رحيلها على إنستجرام، أمس: "بقلب حزين جدا أبلغكم أنّ زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

وأضاف: "رحلت بعد معركة شجاعة مع حب ودعم الكثيرين، سنكون أنا وعائلتي ممتنين إلى الأبد للأطباء والممرضات في مركز إم دي أندرسون للسرطان، وجميع المراكز الطبية التي ساعدت، وكذلك العديد من أصدقائها وأحبائها الذين كانوا بجانبها. سوف نذكر حب وحيوية كيلي دائمًا".