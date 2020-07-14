برلماني يطالب الوزراء والمحافظين بالوقف الفوري لمخالفات البناء

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على حديثه الواضح ورؤيته الحاسمة بشأن ملف مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة، عندما أكد أن الدولة فضلت التعامل مع المخالفات على مدى 10 سنوات بمنتهى الرفق وطول البال ومحاولة احتواء الظاهرة دون إجراءات حادة؛ "لكن خلاص مش هينفع نستمر كده، وأن مخالفات البناء لا يمكن القبول بها ولا يمكن القبول بالنمو العشوائي أو التجاوز أو السيطرة على أراضي الدولة".

وقال زين الدين في بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسي كان واضحا وحاسما للغاية عندما قال بالنص: "الأمر ده مش هيحصل، وحجم المخاطر بتاعة المخالف خطيرة على الدولة المصرية، ونتحرك بكل أجهزة الدولة، المحافظات والوزارات وأجهزة الأمن ولن نتردد أبدا عن وقف هذه الظاهرة، ودولة تتعامل مع الأمور بشكل دولة منضبطة وملتزمة وفق إجراءات محددة والوزارات والمحافظات وأجهزة الأمن، وكل الأجهزة لازم تقف أمام ظاهرة المخالفات والتعديات".

واعتبر النائب محمد عبدالله زين الدين هذه التصريحات من الرئيس السيسي والتي تؤكد عدم رضائه عن هذه الظاهرة الخطيرة بمثابة ضوء أخضر وتكليفات مباشرة لجميع أجهزة الدولة بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة مطالبا من مجلسي الوزراء والمحافظين بعقد اجتماع طارئ وعاجل لوضع خطة واضحة وبتوقيتات زمنية محددة للوقف الفوري والقضاء على ظاهرة مخالفات المباني والتعديات الصارخة على أراضي وأملاك الدولة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والقرى على مستوى الجمهورية.