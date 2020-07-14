إزالة 182 تعديا على أملاك الدولة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، إزالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة في 14 مركزا هي "ميت غمر وشربين وطلخا والمنصورة وأجا والمنزلة والجمالية ومنية النصر وحي شرق وغرب المنصورة ونبروه ودكرنس والمطرية وبني عبيد".

وتشمل الحالات التي جرى إزالتها، 23 تعديا على مساحة 1602 متر مربع، و11 حالة تعد بالزراعة على مساحة 19 قيراطا، و9 أسهم.

وقال المحافظ، في بيان، إن التعديات تتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، ولقطاعات الموارد المائية والري والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعي والطرق.

وأضاف أن إجمالي ما جرى إزالته حتى اليوم يبلغ 182 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، منذ بدء أعمال الموجه 16 يوم الأربعاء الماضي.