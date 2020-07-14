توجيهات بتسهيل إجراءات طلبات التصالح في مخالفات البناء بكفر الدوار

تابع اللواء أحمد علي مرزوق، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، اليوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة، ومدى إنجاز الأعمال، وكذلك الإجراءات الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تابع أعمال تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وأوضح أن العمل بالمركز التكنولوجي، يسير بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، والحفاظ على سلامة المواطنين وكذلك العاملين بالمركز.

ووجه "مرزوق" بالعمل على تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وتوعية المواطنين بضرورة الاستفادة من القانون لتقنين أوضاعهم، لتحقيق الاستقرار وإنهاء جميع المشاكل المتعلقة بمخالفات البناء، موجهًا في الوقت نفسه بتسهيل الإجراءات للمواطنين وفقًا للقانون، وكذلك تفعيل التواصل المباشر معهم للرد على استفساراتهم حول القانون ولائحته التنفيذية.