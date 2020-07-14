"الفلوس" يتصدر إيرادات أمس بـ17 ألف جنيه

حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة الفنان تامر حسني، إيرادات بلغت 17 ألفا و226 جنيها أمس، متفوقا على فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسي، وبطولة الفنان محمد إمام، الذي حقق 15 ألفا و697 جنيها.

ووفقا لبيان صادر من الموزع محمود الدفراوي، حقق فيلم "بنات ثانوي" للمخرج محمود كامل، بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبي، 3476 جنيها، وحقق فيلم "صندوق الدنيا" للمخرج عماد البهات وبطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف 550 جنيها.

وحصد فيلم "الفيل الأزرق 2"، للمخرج مروان حامد، وبطولة الفنان كريم عبدالعزيز، 177 جنيها، بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، وبطولة الفنان أحمد عز، 195 جنيها، أما فيلم "رأس السنة" فحقق 256 جنيها.