"السياحيين": مصر استقبلت 5 آلاف سائحا في 10 أيام.. وفتح أسوان قريبا

قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن توافد الأفواج الأجنبية على شرم الشيخ والغردقة مستمر، بواقع عدد سياح يقترب من 5 آلاف سائح خلال 10 أيام.

وأضاف حلقة، لـ"الوطن"، أنه منذ بداية شهر يوليو الجاري، توافد عدد كبير من جنسيات مختلفة، موضحا أن بلجيكا تأتي في المقدمة، ثم بيلاروسيا وأوكرانيا.

وأشار نقيب السياحيين، إلى أن الغردقة استقبلت، أمس، أول فوج من المجر، لافتا إلى أن هناك أفواج جاءت وعادت من مصر دون حدوث أي حالة كورونا.

وأكد أن منظمة السياحة العالمية، وضعت مصر من الدول الأكثر أمانا للسفر حول العالم.

وتابع: "وضع آليات قوية لعودة السياحة له مردود جيد"، مشيرا إلى أن القطاع مر بأزمة كبرى خلال 100 يوم الماضية، بسبب انتشار فيروس كورونا، مستدركا أن هناك تفكير في فتح السياحة في الأقصر وأسوان قريبا.