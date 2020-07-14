9 أغسطس.. جولة جديدة بين الشرنوبي وسارة الطباخ في المحكمة الاقتصادي

حددت المحكمة الاقتصادية، 9 أغسطس المقبل موعدًا للنظر في المستندات المقدمة من كلا من الفنان محمد الشرنوبي والمنتج سارة الطباخ في الدعوى المقامة من الأخيرة ضد الأول تتهمه بعدم الالتزام بالتعاقد.

كانت سارة الطباخ، تقدمت بشكوى لدى نقابة المهن الموسيقية تتطالب فيها بايقاف عن الغناء بسبب عدم التزامه، ومازالت النقابة تبحث في الأمر دون إعلان النتيجة حتى الآن.

يُذكر أنَّ حسين هلال محامي الشرنوبي قدم للمحكمة 43 إخلالًا لـ سارة الطباخ بالعقد، مشيرًا إلى أنَّ هذه الاخلالات على سبيل المثال وليس الحصر، موضحًا ذلك فى بيان صادر من مكتب الفنان، فيما أكّد محامي الشرنوبي للنقابة، أنَّ الشركة ومديرتها أخلا بالعقد مع الفنان منذ عام 2018.