الاتحاد الروسي يؤيد تدخل مصر عسكريا لاستعادة الدولة الليبية

قال نائب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، إنّ تدخل الجيش المصري في ليبيا قد يساعد على استعادة الدولة هناك، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

وكان مجلس النواب الليبي، أعلن ترحيبه بما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية، داعيا إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر الُمحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة، مؤكدا أنّ للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أنّ المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية والدعوة الجادة لوقف إطلاق النار قادت في النهاية إلى تحول جذري على الصعيد العالمي، لوقف التسليح المنفلت للأطراف داخل ليبيا، وقال إنّ ليبيا ستحتاج لدعم القوات المسلحة المصرية في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة.