فض 3 تجمعات للأسواق والباعة الجائلين في الدقهلية

تمكنت رئاسة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، اليوم، من فض 3 تجمعات الباعة الجائلين والأسواق، اليوم، بنطاق المجالس القروية، بناء على تعليمات الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس المركز، بتكثيف حملات إغلاق جميع الأسواق والتجمعات بالقرى، بنطاق المجالس القروية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وقاد أشرف السعيد رئيس الوحدة المحلية بالشوامي، فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية الشوامي، كما جري فض تجمعات الباعة الجائلين وسوق قرية الروضة بنطاق الوحدة المحلية بالستاموني.

وفضت سهام عثمان رئيس الوحدة المحلية بالزهراء، وعبد العظيم جودة سكرتير عام الوحدة المحلية ، تجمعات سوق قرية منشأة بسنديلة بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء.