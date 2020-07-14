وزير الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي تخطت الـ23 مليون جنيه حتى الآن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن جلود الأضاحي التى يتم ذبحها بمشروع الصكوك، يتم تحويل أثمانها إلى لحوم، لتعظيم الفائدة من مشروع صكوك الأضاحي، مشيرا إلى أن ثقة المواطنين تتزايد في المشروع، بعد ما رأوه من نجاحات خلال العام الماضي للمشروع.

وأوضح على هامش توقيع بروتوكول صكوك الأضاحي، بين الأوقاف ووزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صك الأضحية الذى تقدمه الوزارة بسعر 1800 جنيه، سيكون نتاجه 18 كيلو ونصف لحمة مشفاة لكل صك، وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح، تحت إشراف وزارة الأوقاف.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة لديها شفافية عالية، تبدأ من الإعلان اليومى عما تم بيعه من صكوك، حيث تم حتى أمس، بيع صكوك بمبلغ 23 مليونا و434 ألف جنيه، بجميع البنوك، وأن جميع أموال المشروع تذهب لشراء اللحوم، ولا يتقاضى أحد من العاملين بالمشروع أي مقابل مادى منه، وهذا هو السبب وراء انخفاض قيمة الصك عن بقية الصكوك، حيث أن أجور ومكافآت العاملين على المشروع، تخرج من صندوق البر بالوزارة وليس أموال الصكوك.

وكانت وزارة الأوقاف، حققت العام الماضى، أكثر من 105 ملايين جنيه، مبيعات صكوك الأضاحي، ووفرت 1105 أطنان صكوك أضاحى، وزعت على مليون و105 آلاف أسرة.