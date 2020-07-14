ضبط حلاوة طحينية وجبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بشبين القناطر

قام فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، بالاشتراك مع مكتب الأغذية بشبين القناطر، بشن حملة على أحد مخازن المواد الغذائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 أقراص جبن رومي غير محتفظة بخواصها الطبيعية، وعليها علامات تلف وعفن بإجمالي 60 كيلو جرامًا، وعلبتين حلاوة طحينية غير محتفظة بخواصها الطبيعيه بإجمالي 10 كيلو جرامات، و50 علية كريمة سائلة منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 5.39 كيبو جرام، و26 كرتونة حلاوة طحينية بكل كرتونة 4 قوالب يزن القالب 4.8 كيلو جرام، بإجمالي 499 كيلو جرامًا كلها غير محتفظة بخواصها الطبيعية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.