قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم سجنا وترش الأسرى بالغاز

قال نادى الأسير الفلسطينى إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت، ليلة أمس، سجن «عوفر»، ونفذت عملية قمع واسعة فيه، ورشت الأسرى بالغاز.

وأضاف النادي، في بيان، أنها «عملية القمع الثانية التى ينفذها الاحتلال منذ فجر أمس بحق الأسرى في السجن»، موضحًا أن القوات اقتحمت قسم 16 فجرًا، فشرع الأسرى بخطوات احتجاجية، منها الطرق على الأبواب.

واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 10 مواطنين من الضفة الغربية، بينهم أشقاء وفتية، وأوضح نادي الأسير أن القوات اعتقلت 5 فتية في البلدة القديمة من القدس، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، كما سلمت سلطات الاحتلال، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من بلدة يعبد، جنوب غرب جنين، إخطارات بهدم محلاتهم التجارية ومنع بنائها مجدداً.

وجدد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، تأكيده أن أي إجراء إسرائيلي أحادي الجانب لضم أراضٍ في الضفة أمر مرفوض، ومن شأنه تقويض فرص تحقيق السلام، بحسب وكالة «بترا» الأردنية.

فيما بعث وزراء خارجية 11 دولة أوروبية، أمس، رسالة عاجلة إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، يحثونه على التعجيل بقائمة الردود المحتملة على مخطط إسرائيل لتطبيق السيادة في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تنشر اللجنة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هذا الأسبوع، قرارًا يسمح للمدعي العام للمحكمة، باتو بنسودا، بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتحديد الحدود الإقليمية التي سيجرى فيها التحقيق.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإن إسرائيل ستتلقى إشعارًا بذلك قبل يومين من صدور قرار المحكمة، التي ستدخل في إجازة نهاية هذا الأسبوع، وإذا لم يصدر حكم بحلول يوم الجمعة، فسيؤجل القرار إلى ما بعد العطلة.