حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور ملامحه الهادئة، وكلامه القليل، إذ لا يحب الثرثرة الفارغة، ويميلون للهدوء والسكينة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يمدانك بالقدرة على التخطيط واليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة، فلا تتردد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم تتألق قدرةً على إبهار من حولك وتفتن الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.