لا تستطيع خدمة نفسها.. نقل زوجة مسجون لدار رعاية بالدقهلية

نقلت مديرية التضامن بالدقهلية، اليوم، زوجة مسجون إلي أحد دور الرعاية بعد إصابتها في حادث، حيث أصبحت غير قادرة على خدمة نفسها وتركت ابنتها لأهل زوجها لتربيتها.

وانتقلت لجنة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى إلى قرية ميت العامل بمركز أجا، لبحث اتصال من أخت الحالة، وتبين أن المواطنة "ن. س. ر"، 34 سنة، كانت متزوجة بالمواطن "ع. م .ع"، 35 سنة، ولديهما طفلة عمرها عام ونصف، وأنهم كانوا يقيمون بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

وأكد الفحص أن الزوج مسجون حاليًا، ما تسبب في تردي حال الأسرة، خاصة بعد تعرض الزوجة لحادث سيارة، أصبحت على إثره بحالة صحية سيئة للغاية، ولم تعد قادرة على خدمة نفسها، فتركت ابنتها لأهل زوجها وانتقلت للإقامة مع أخواتها بمدينة أجا.

وقال الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه من خلال التواصل مع المحافظ، أمر بنقل الحالة لدار الرعاية بنبروة، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الرعاية لها، وأن حالتها حاليًا مستقرة.