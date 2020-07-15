حظك اليوم الأربعاء 15-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء يستطيع أن يشعر بما هو مقبل عليه من ظروف سيئة قبل حدوثها، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات؛ الشمس وعطارد في وضع داعم مما يجعل اليوم مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.