التموين: مصر من أفضل 15 دولة لديها احتياطي آمن للسلع الاستراتيجية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن مصر لديها استراتيجي آمن لـ 19 سلعة أساسية تمثل المقررات التموينية، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي للحوم والدواجن يصل الاحتياطي لـ10 أشهر، بينما السكر والزيت والأرز والقمح يصل لـ 5 أشهر، مؤكدا أن مصر من أعلى الدول في العالم لديها احتياطات آمنة للسلع الأساسية.

وأضاف "عشماوي" خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، أن تصنيف مصر في المؤشر الدولي للأمن الغذائي ارتقى خلال أزمة كورونا بسبب الاحتياطي الاستراتيجي لدينا واستمرارية سلاسل الغذاء، وأصبحت مصر من أفضل 15 دولة بعدما كانت في المركز 59.

وأكد أن القطاع الخاص لديه أيضا الاحتياطي الاستراتيجي الخاص به، لافتا إلى أن المواطنين لم يشعروا بأي نقص في السلع خلال الأشهر الماضية ولاسيما في شهر رمضان الذي يزيد الاستهلاك به "ورق التواليت كانوا الناس في الدول التانية بيتعاركوا عليه في السوبر ماركت".