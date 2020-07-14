بـ220 مليون جنيه.. تنفيذ 95% من أعمال مسشتفى الخانكة بالقليوبية

أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية شملت المرور على مدينتي الخصوص والخانكة، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والصحية ومتابعة نظافة الشوارع وخلوها من الإشغالات.

وبدأ المحافظ الجولة بشوارع مدينة الخصوص، للاطمئنان على أعمال إزالة القمامة وخلو الشوارع من الإشغالات، حيث تفقد المحطة الوسيطة لجمع القمامة، وترأس حملة لإزالة الإشغالات بشوارع المدينة، وكذلك الباعة الجائلين الذين كانو يفترشون نهر الشارع، ويتسببون في عرقلة الحركة المرورية، ووجه بتحرير محاضر للمخالفين، وإزالة تراكمات القمامه بجوار مدرسة الخصوص الصناعية.

كما استكمل المحافظ جولته بالمرور على ترعة الإسماعلية بالخصوص، وكلف بتجهيز حملة مكبرة لإزالة كل التعديات على أملاك الري بطول الترعة.

وفاجأ المحافظ أصحاب أحد المخازن لتجارة المواد الغذائية بالجملة، وتم تحرير محضر لهم لعدم حصولهم على ترخيص، وإشغال أملاك الري.

كما تفقد المحافظ محطة مياه سرياقوس العملاقة، والتي تعمل بطاقة 145 ألف متر مكعب / يوم ( 1700 لتر / ثانية) وفق أحدث النظم، لخدمة حوالي مليون نسمة من قرى سرياقوس وسندوة وكفر حمزة والمنايل وعرب العيايدة والمنية والجبل الأصفر والقلج، مشيرًا إلى قرب تشغيل المحطة تجريبيًا.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفى الخانكة المركزي، لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ، حيث كان في استقباله الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والذي أوضح أن تكلفة المستشفى بلغت 220 مليون جنيه، وأنها تتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات، و22 جهاز غسيل كلوي، موضحًا أن نسبة التنفيذ بلغت حوالي 95%، وأنه جاري العمل على قدم وساق لتسليم المستشى في القريب العاجل.

وخلال الجولة تفقد المحافظ إحدى الحدائق والمتنزهات بمدينة الخانكة، حيث أمر بافتتاحها أمام المواطنين لتكون متنفسًا لهم، وكلف المحافظ ايضا بزيادة اشجار الزينة بالحديقة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتي تم الانتهاء من تطوير المبني (أ) والمبنى (ب)، وتسليمهما لوزارة الصحة، وسيتم تشغيلهما خلال أيام.