خبير: لولا الإصلاحات الاقتصادية لما تمكنت مصر من مواجهة أزمة كورونا

قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي والاستثماري، إن الإصلاح الاقتصادي، أدى إلى إعادة الاستقرار، حيث زاد معدل النمو، كما تناقصت معدلات البطالة والتضخم وعجز الموازنة، بخلاف برامج الدعم الذي قدمها البنك المركزي.

وأضاف خلال مداخلة عبر خاصية "سكايب"، ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة "dmc"، أن الدولة تحركت لتقليل الآثار السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا، مثل تخفيض سعر الفائدة، وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الأزمة.

وأردف، أن الوضع الاقتصادي، كان متأزم جدًا قبل تطبيق الإجراءات الاقتصادية في عام 2016، مشيرًا إلى أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكان الوضع أسوأ كثيرًا في ظل أزمة كورونا، ولما استطاعت مصر مواجهة الأزمة، ولما كان البنك المركزي، امتلك وفرًا استطاع تقديمه لدعم كل القطاعات.