للمرة الأولى في التاريخ.. وصول ودائع المصريين بالبنوك لـ4.5 تريليون جنيه

للمرة الأولى في تاريخ البنوك المصرية سجلت ودائع البنوك العاملة في مصر، مستوى قياسيًا يقدر بنحو 4.5 تريليون جنيه، وذلك فى نهاية شهر أبريل مقارنة بـ4.4 تريليون جنيه، فى نهاية مارس الماضى، وفقًا لأحدث تقرير للبنك المركزى المصرى الصادر اليوم الثلاثاء.

قال المركزي في بيان، ان أسباب الارتفاع ترجع الي، الارتفاع في ودائع المصريين، بسبب انتهاء عهد السوق السوداء للعملة عقب قرار تحرير سعر الصرف، وعمليات "الدولرة" والتى تعنى تحويل الودائع من الجنيه المصرى إلى الدولار، حيث أن هذا التحدى كان الأكبر فى ظل أن المستثمر يبحث عن تنمية مدخراته، وبالتالى تحويل جزء كبير من حيازات الدولار إلى ودائع بالجنيه.