تعيين عضوين بهندسة الأزهر بالمجلس الأعلى للتَّخطيط والتنمية العمرانية

أعلنت جامعة الأزهر عن اختيار عضوين من أساتذة الجامعة بتشكيلِ المجلس الأعلى للتَّخطيط والتنمية العمرانيَّة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتَّخطيط والتَّنمية العمرانيَّة.

شمل القرار تعيين الدكتور أيمن محمد مصيلحي، عميد كلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، عضوًا، والدكتور حسانين محمد أبو زيد، الأستاذ بقسم التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر بالقاهرة، عضوًا.

ويضم التشكيلَ الجديد تسعة وزراء، إضافة إلى رؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدمات الأراضي، إضافة إلى الاستعانة بعشرة خبراء في هذا المجال.