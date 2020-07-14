ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بدمياط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط، اليوم، حملة على عدد من المنشآت التجارية بنطاق مدينة دمياط، والتي أسفرت عن تحرير ثلاث محاضر بمخالفات تتعلق بضبط أغذية ولحوم ودواجن منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، ولحوم مستوردة تباع كلحوم بلدية.

يأتى ذلك بناءًا على تكليفات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتنفيذ حملات مشتركة بالتعاون بين مديريات التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لإحكام الرقابة على المنشآت والمحال التجارية، والتأكد من التزامهم بالمعايير والاشتراطات الصحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه المخالفين.