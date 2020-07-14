تسليم عقود تقنين لـ27 واضع يد على أراضي الدولة بالقليوبية

سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، 27 عقد تقنين لواضعي اليد على أملاك الدولة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مشيرًا إلى استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المواطنين الذين تسلموا عقود التقنين هم محمد أحمد الصاوي، وحلمي جاد عبدالعظيم، وأبوالسعود محمد دسوقي، وورثة محمد بسيوني الصبيحي، ومحمد إبراهيم بساط، بمركز ومدينة سيدي سالم، وجمال عبدالمجيد الهواري، وآمنه على عبدالوهاب، بمركز ومدينة قلين، ووفتحي محمد رجب، محمد عاطف زيادة، بمركز ومدينة دسوق، وصلاح عبدالجليل حجازي،وورثة عبدالله عبدالحميد العتر، وحموده أحمد سعدة، بمركز ومدينة كفرالشيخ، وسمير عبدالله أحمد، ومصطفى غازي العسوي، وبدير عبدالله مجاهد، ومعتز نبيه محمد، بمركز ومدينة الحامول، ومحمد علي مهنا، ورشدي عبدالله القصبي، ومحمد رشاد عبده، وعطوة حميده سعود، وعادل محمد عطية، ومحمود أحمد زيان، وإسماعيل عبدالعظيم محمد، وحسن أبوالفتوح عبدالمقصود، وسليمان عبد ربه أحمد، وحسن سليمان عبد ربه، بمركز ومدينة بلطيم.

وأشار المحافظ إلى أن قرارات التقنين تعد إنجازًا وإضافة كبيرة للمحافظة، موضحًا أن بعض حالات التظلم يتم دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك تصل عقود التقنين إلى 467 عقد تقنين.

وأكد "نور الدين"، مراعاة ظروف المواطنين الجادين في ملف التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء كافة الشروط القانونية.