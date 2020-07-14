تخصيص 10 منافذ لبيع صكوك الأضحية بالأقصر

أعلن الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، تخصيص 10 منافذ لبيع صكوك الأضحية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن بدء العمل والإعلان عن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحي لهذا العام.

وأوضح "عبدالدايم"، أن المنافذ المخصصة لبيع صكوك الأضاحي في محافظة الأقصر هي (مسجد الرحمن الحاج صبري بجوار فندق إيزيس - مسجد العتيق بالعوامية - مسجد الإيمان بالأقصر - مسجد السيد يوسف بالكرنك - صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبو الجود - إدارة أوقاف القرنة - إدارة أوقاف أرمنت - إدارة أوقاف إسنا - مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري- مسجد فاطمة الزهراء بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر).

وأضاف أن ذلك يهدف إلى توفير فرصة للمواطنين الراغبين في شراء صكوك الأضاحي، مشيرًا إلى خدمة توصيل هذه الصكوك إلى المنازل مجانًا، في حال طلبها.​