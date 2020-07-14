تخصيص 10 منافذ لبيع صكوك الأضحية بالأقصر

تخصيص 10 منافذ لبيع صكوك الأضحية بالأقصر
09:37 م | الثلاثاء 14 يوليو 2020
أعلن الشيخ سيد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، تخصيص 10 منافذ لبيع صكوك الأضحية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن بدء العمل والإعلان عن مشروع بيع صكوك لحوم الأضاحي لهذا العام.
وأوضح "عبدالدايم"، أن المنافذ المخصصة لبيع صكوك الأضاحي في محافظة الأقصر هي (مسجد الرحمن الحاج صبري بجوار فندق إيزيس - مسجد العتيق بالعوامية - مسجد الإيمان بالأقصر - مسجد السيد يوسف بالكرنك - صراف إدارة بندر الأقصر بمسجد أبو الجود - إدارة أوقاف القرنة - إدارة أوقاف أرمنت - إدارة أوقاف إسنا - مسجد سيدي أبوالحجاج الأقصري- مسجد فاطمة الزهراء بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر).
وأضاف أن ذلك يهدف إلى توفير فرصة للمواطنين الراغبين في شراء صكوك الأضاحي، مشيرًا إلى خدمة توصيل هذه الصكوك إلى المنازل مجانًا، في حال طلبها.