تعرف على إجراءات ورسوم عمل التوكيل البريدي

تقدم هيئة البريد المصرية لعملائها من الأفراد والشركات، خدمة التوكيل البريدي، وهو توكيل يحرره أحد العملاء لشخص آخر يختاره نيابة عنه للانتفاع بإحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة باسمه مقابل أجر، طبقًا للقوانين واللوائح ولا يصلح للتعامل خارج نطاق البريد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية الإجراءات اللازمة لعمل التوكيل البريدي، الرسوم، وشروط التجديد، وفقا لما أعلنته هيئة البريد المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجراءات عمل التوكيل البريدي

ـ حضور العميل الموكل والموكل عنه إلى مكتب البريد.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي لكلا الطرفين.

الرسوم المطلوبة لعمل التوكيل البريدي

ـ رسوم التوكيل البريدي 15جنيها عند تحريره فى مكتب البريد و20جنيها عند تحريره بالمنزل.

شروط وميعاد تجديد التوكيل البريدي

أوضحت هيئة البريد أنه يشترط لتجديد التوكيل البريدي ما يلي:

ـ يجدد سنويا بحضور الطرفين.