انعقاد جولة المشاورات السياسية بين مصر وأوزباكستان

عقدت صباح اليوم ١٤ الجاري الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوزبكستان، حيث ترأس المشاورات من الجانب المصري السفير د. هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومن الجانب الأوزبكي نائب وزير الخارجية فرحات صديقوف، وقد تناولت المباحثات استعراض سبل تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين لاسيما تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجالات الطاقة والصحة والدواء والزراعة، وذلك في ضوء الإمكانيات الهائلة المتوفرة في البلدين والتي يجب العمل على استثمارها للارتقاء بالعلاقات الى آفاق أرحب.

كما بحث الجانبان أيضا سبل تعزيز التعاون في المجال الثقافي، وبما يعكس ما تتمتع به البلدان من إمكانيات تاريخية وحضارية رفيعة المستوى، وتم التأكيد في هذا الصدد على الدور الحضاري الذى تلعبه مصر في المنطقة عبر الأزهر الشريف والذى يُعتبر منبراً لنشر الإسلام المُستنير والوسطي.